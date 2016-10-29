Лысенко: За минувшие сутки погиб один украинский военный, семеро - ранены
За минувшие сутки в зоне АТО на Донбассе погиб один украинский военный, семеро получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
«За минувшие сутки вследствие активных боевых действий 1 украинский военный погиб, еще 7 – получили ранения», - сказал он.
Читайте такжеВ разведке сообщили о полетах российских самолетов над Черным и Азовским морями
Как сообщал УНИАН, СМИ сообщили, что в Авдеевке Донецкой области происходил сильный обстрел, который начался около 23.00 28 октября.
По информации местных жителей и волонтеров, под сильным артиллерийским огнем находились Авдеевка, Еленовка, поселок Трудовское и район Донецкого аэропорта. Обстрел ведется со стороны Ясиноватой, Яковлевки и Макеевки, которые не подконтрольны Украине, говорят очевидцы. По словам местных жителей, этот обстрел сильнейший за последнее время. В штабе украинской военной операции пока ничего не сообщают об этом обстреле.
Как сообщал УНИАН, пророссийские боевики за минувшие сутки 55 раз открывали огонь по позициях украинских военных на Донбассе.