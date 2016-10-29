Лысенко: За минувшие сутки погиб один украинский военный, семеро - ранены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«За минувшие сутки вследствие активных боевых действий 1 украинский военный погиб, еще 7 – получили ранения», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, СМИ сообщили, что в Авдеевке Донецкой области происходил сильный обстрел, который начался около 23.00 28 октября.

По информации местных жителей и волонтеров, под сильным артиллерийским огнем находились Авдеевка, Еленовка, поселок Трудовское и район Донецкого аэропорта. Обстрел ведется со стороны Ясиноватой, Яковлевки и Макеевки, которые не подконтрольны Украине, говорят очевидцы. По словам местных жителей, этот обстрел сильнейший за последнее время. В штабе украинской военной операции пока ничего не сообщают об этом обстреле.

Как сообщал УНИАН, пророссийские боевики за минувшие сутки 55 раз открывали огонь по позициях украинских военных на Донбассе.