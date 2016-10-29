В Авдеевке происходит сильный обстрел - СМИ

Об этом проекта Радио Донбасс.Реалии сообщают местные жители, информацию подтверждают также волонтеры, которые находятся на позициях возле населенных пунктов, и жители оккупированного Донецка и Макеевки, передает Радио Свобода.

По их информации, под сильным артиллерийским огнем - Авдеевка, Еленовка, поселок Трудовское и район Донецкого аэропорта.

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Обстрел ведется со стороны Ясиноватой, Яковлевки и Макеевки, которые не подконтрольны Украине, говорят очевидцы. По словам местных жителей, этот обстрел сильнейший за последнее время.

В штабе украинской военной операции пока ничего не сообщают об этом обстреле.

В группировке «ДНР» также пока ничего не сообщают об этом.

Ранее в пятницу украинская сторона заявила о 21 обстреле со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов с полуночи до 18.00.

На линии контакта сторон между свободной и оккупированной частями Донбасса уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, в последний раз с 15 сентября, но он каждый раз поднимался. С тех пор интенсивность боевых действий снизилась, но обстрелы продолжаются, а стороны конфликта звинувачувають друг друга в нарушении режима тишины.