Боевики накрыли огнем два села близ Мариуполя: полиция показала последствия обстрела (фоторепортаж)

Как сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, в Виноградном в результате разрыва снарядов пострадали две улицы и четыре жилых дома. Жертв среди мирного населения нет. Начато досудебное расследование.

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"Под удар попали две улицы - Советская и Нижняя. На последней расположен дачный кооператив. Снаряды попали в приусадебные участки, взрывной волной повреждены окна, крыши, стены и хозяйственные постройки в 4 домах, перебито газовую трубу и линии электропередач. К счастью, жертв среди населения нет", - говорится в сообщении.

На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа, собирают доказательную базу.

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Кроме Виноградного под огонь также попал поселок Пищевик Волновахского района.

"Около 20.10 в результате артобстрела боевиков пострадал частный дом. В результате взрыва снаряда дом загорелся. Были приняты меры по локализации пожара. Сообщение об этом поступило в полицию от работников ГСЧС", - добавили в полиции.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Волновахского отдела полиции. Установлено, что собственники жилья в это время жили в Мариуполе.

По фактам обстрелов начато досудебное расследование по ч.1 ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.