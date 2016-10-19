Силы АТО отбили атаку боевиков под Мариуполем

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

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«В Гранитном украинские войска отбили атаку боевиков на наш опорный пункт», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки на Донбассе российско-оккупационные войска 57 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.