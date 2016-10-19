Силы АТО отбили атаку боевиков под Мариуполем
12:59, 19 октября 2016Война
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Под Мариуполем, в Гранитном произошло боевое столкновение: силы АТО отбили атаку противника.
В Гранитном украинские войска отбили атаку боевиков / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
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«В Гранитном украинские войска отбили атаку боевиков на наш опорный пункт», - заявил он.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки на Донбассе российско-оккупационные войска 57 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.
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