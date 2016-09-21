К украинским пленным в "ДНР" в ближайшее время допустят координатора ОБСЕ

Об этом по итогам встречи в Минске сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

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По ее словам, проблеме освобождения заложников было уделено особое внимание и на заседании гуманитарного подгруппы, и на заседании Трехсторонней контактной группы.

"Проблеме освобождения заложников было уделено особое внимание и на гуманитарной подгруппе ... и на ТКГ. Украинской стороне удалось добиться, что к украинским пленникам в ОРДО будет в ближайшее время допущен координатор ОБСЕ Т.Фриш. Недавно он встречался с семьями заложников, говорил с мамами, сегодня получил заверения, что в ближайшее время может посетить пленников, пообщаться с ними без присутствия тюремщиков. Мы считаем это важным моментом", - сообщила Геращенко.

По ее словам, также затрагивались вопросы допуска представителей Международного комитета Красного Креста в тюрьмы на оккупированных территориях Донбасса и к поиску пропавших без вести.

"Также мы поднимали вопрос допуска МККК в тюрьмы, для поиска пропавших без вести и тех заложников, о судьбе которых мы ничего не знаем, для мониторинга условий содержания. Но пока в вопросе допуска МККК на оккупированные территории прогресса достичь не удалось», - написала она.

«Относительно освобождения, то другая сторона настаивает, что у них содержатся только 45 пленников и требует освободить более 600 человек, задержанных за тяжкие преступления", - сообщила Геращенко.

Также она отметила, что "сегодня нам не удалось обсудить вопросы незаконного задержания детей, которых другая сторона объявила диверсантами». Этому будет посвящена часть следующей встречи, добавила Геращенко.

«Мы еще раз подчеркнули позиции украинской стороны: мы готовы к поиску компромиссов в вопросе освобождения заложников, мы призываем участников «нормандского формата» рассматривать гуманитарные вопросы в качестве приоритетных, и именно такой ориентир направить Минским группам, мы считаем недопустимыми язык давления и шантажа в гуманитарных вопросах и выступаем против того, чтобы искусственно замедлять и блокировать процесс освобождения", - подчеркнула также Геращенко.