Порошенко на заседании Генассамблеи ООН заявил о необходимости прекращения российской агрессии против Украины
19:59, 19 сентября 2016Политика
3768 9
Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости прекращения российской агрессии против Украины.
Петр Порошенко в Нью-йорке / REUTERS
На этом он акцентировал во время заседания Генеральной ассамблеи ООН, посвященного увеличению потоков беженцев и мигрантов, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.
Читайте такжеПорошенко поручил переговорной группе активизировать работу по освобождению еще 45 украинских заложников
В частности, президент поблагодарил всем правительствам и гуманитарным партнерам за поддержку Украины в это трудное время, но при этом отметил, что «мы не можем постоянно находиться в режиме реагирования».
«Нам нужно окончательное и устойчивое решение проблемы, а именно: прекращение российской агрессии против Украины», - сказал он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter