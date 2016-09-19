Порошенко на заседании Генассамблеи ООН заявил о необходимости прекращения российской агрессии против Украины

На этом он акцентировал во время заседания Генеральной ассамблеи ООН, посвященного увеличению потоков беженцев и мигрантов, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

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В частности, президент поблагодарил всем правительствам и гуманитарным партнерам за поддержку Украины в это трудное время, но при этом отметил, что «мы не можем постоянно находиться в режиме реагирования».

«Нам нужно окончательное и устойчивое решение проблемы, а именно: прекращение российской агрессии против Украины», - сказал он.