В промзоне Авдеевки погибли двое военных, еще четверо ранены – депутат

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Евгений Дейдей.

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«Авдеевка. Промзона. Снова неспокойно... По предварительной информации, двое погибших и 4 раненых...», - написал он.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции получили ранения 8 украинских военных. Кроме этого, российские оккупационные войска 52 раза открывали огонь по украинским подразделениям. В частности, 23 раза - на Донецком, 20 - на Мариупольском направлении и 9 - на Луганщине.