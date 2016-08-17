В промзоне Авдеевки погибли двое военных, еще четверо ранены – депутат
17:50, 17 августа 2016Война
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В промышленной зоне Авдеевки, по предварительным данным, погибли двое украинских военных, четверо - получили ранения.
В промышленной зоне Авдеевки погибли двое украинских военных / facebook.com/GeneralStaff.ua
Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Евгений Дейдей.
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«Авдеевка. Промзона. Снова неспокойно... По предварительной информации, двое погибших и 4 раненых...», - написал он.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции получили ранения 8 украинских военных. Кроме этого, российские оккупационные войска 52 раза открывали огонь по украинским подразделениям. В частности, 23 раза - на Донецком, 20 - на Мариупольском направлении и 9 - на Луганщине.
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