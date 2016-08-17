Боевики активизировались по всей линии разграничения, били из тяжелого оружия - штаб АТО

Ситуация в зоне АТО остается неспокойной, однако контролируемой. Боевики, грубо нарушая Минские договоренности, активизировались по всей линии разграничения. Об этом говорится в сводке штаба АТО по состоянию на утро среды, 17 августа.

Читайте такжеВо время обстрела боевиками Чермалыка погиб волонтер из Бердянска - полиция

"На Мариупольском направлении противник выпустил 60 снарядов из 122-мм артиллерии по Чермалыку, стрелял из крупнокалиберных пушек того же калибра по Новоселовке и Марьинке. Артиллерийские установки калибра 152-мм применил в Рыбинском. В Славном, Красногоровке и Лебединском, Чермалыке и Широкино враг открывал минометный огонь. В Новогригоровке и Марьинке противник задействовал БМП. На этом же направлении проявил себя снайпер", - сообщили в штабе.

На Донецком направлении самыми горячими точками остаются Авдеевка, Зайцево, Майорск и Луганское, где противник обстреливал украинские опорные пункты из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра. Также на Донбассе неспокойно было в Верхнеторецком, Каменке, Новоселовке второй и Новгородском.

"По позициям во Врубевке на Луганщине велся огонь из тяжелой артиллерии 122 калибра. Разного типа гранатометы применил враг по укреплениям в Станице Луганской, Новоалександровке и Попасной", - добавили в штабе.

Кроме того, в Попасной противник применил БМП. Не прекращает враг вооруженные провокации с использованием стрелкового оружия. В Новоалександрівці и Станицы Луганской активизировалась снайперская пара.