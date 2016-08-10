Боевики обстреляли из гранатометов КПВВ "Золотое"

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, гранаты разорвались в нескольких метрах перед КПВВ.

Пострадавших нет. Пограничники в ответ огонь не открывали.

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Напомним, пункт пропуска "Золотое" был открыт со стороны подконтрольной территории Украине еще 31 марта, однако через пару часов он был закрыт, поскольку представители боевиков на своей стороне отказались пропускать людей, которые захотели пересечь линию разграничения, и отказываются делать это до сих пор.

При этом территория возле КПП постоянно попадает под обстрелы.