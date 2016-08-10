Боевики обстреляли из гранатометов КПВВ "Золотое"
10:31, 10 августа 2016Война
786 0
9 августа вечером боевики со стороны Первомайска Луганской области обстреляли из гранатометов контрольный пункт въезда-выезда «Золотое».
Боевики обстреляли пункт пропуска «Золотое» / informator.lg.ua
Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, гранаты разорвались в нескольких метрах перед КПВВ.
Пострадавших нет. Пограничники в ответ огонь не открывали.
Читайте такжеБоевики не дают внятных объяснений блокирования открытия КПВВ в Золотом - пресс-секретарь Кучмы
Напомним, пункт пропуска "Золотое" был открыт со стороны подконтрольной территории Украине еще 31 марта, однако через пару часов он был закрыт, поскольку представители боевиков на своей стороне отказались пропускать людей, которые захотели пересечь линию разграничения, и отказываются делать это до сих пор.
При этом территория возле КПП постоянно попадает под обстрелы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter