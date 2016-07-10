В Луганской области боевики обстреляли контрольный пост «Золотое», где несут службу военнослужащие Госпогранслужбы и Вооруженных сил.

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Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, сегодня около 14.00 террористы из населенного пункта Первомайск, который находится на неконтролируемой территории, открывали огонь по позициям контрольного поста «Золотое». Несколько гранат разорвались возле поста.

Никто из украинских военных не пострадал. Огонь в ответ не открывался.