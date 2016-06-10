КПВВ "Золотое" на Луганщине остается закрытым - Госпогранслужба

Как сообщили УНИАН в Государственной пограничной службе Украины, остальные КПВВ работают в штатном режиме.

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«Все контрольные пункты въезда-выезда работают в штатном режиме, кроме КПВВ «Золотое». Пассажиро-транспортный поток там остается динамичным. В общем линию разграничения пересекли почти 28 тысяч человек и 4,8 тысячи транспортных средств», - говорится в сообщении.

Сегодня утром для пересечения линии разграничения через КПВВ «Марьинка» на въезд с неконтролируемой территории было 310 автомобилей, и в обратном направлении - 270. В КПВВ «Зайцево» на въезд было 100 автомобилей, а на выезд - 200. В «Гнутово» очередей нет, а в «Новотроицком» 30 автомобилей направлялись на въезд.

Как сообщал УНИАН, руководство Луганской областной военно-гражданской администрации намерено в ближайшее время открыть автомобильный пункт пропуска в Золотом, о чем неоднократно заявлялось.

КПВВ «Золотое» был открыт 31 марта, но в связи с обстрелами боевиков и невозможностью противоположной стороны обеспечить переход жителям области его работу приостановили в тот же день.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ отмечала ограниченное количество пунктов пропуска в Луганской области и обращала внимание, в частности, на неработающий пункт пропуска в Золотом.