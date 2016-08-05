В Зайцево мина боевиков разрушила жилой дом - штаб АТО

Об этом сообщил пресс-офицер украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации, подполковник Вадим Бакай, говорится на официальной странице пресс-центра АТО в Facebook.

"Очередной обстрел Зайцево со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДО наделал много бед на улице Мануильского. Так, в одном дворе обломками от 82-мм мины убиты теленок крупного рогатого скота. В другом - прямым попаданием 120-мм мина разрушила жилой дом. Теперь эта семья практически осталась под открытым небом. К счастью, в этот момент в помещении никого не было", - заявил Бакай.

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По его словам, сегодня по просьбе представителей местной власти военнослужащие украинской стороны СЦКК прибыли на место разрушений и осуществили фотофиксацию факта нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков с использованием запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Пресс-офицер сообщил, что документы об этом случае будут переданы представителям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.