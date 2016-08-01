Хуг: Боевики будут препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ, пока продолжается безнаказанность

Об этом заявил Радио Свобода заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг после того, как поддерживаемые Россией сепаратисты угрожали оружием наблюдателям.

Читайте такжеНа Донбассе все стороны ответственны за насилие - Хуг

По словам Хуга, неспособность привлечь к ответственности виновных, повлечет увеличение подобных случаев.

"Пока нет ответных действий, пока не установлены ответственные, пока продолжается безнаказанность, таких инцидентов будет больше. Отсутствие действий в ответ побуждает к увеличению подобных случаев", - отметил Хуг.

Он подчеркнул, что в случае препятствования наблюдателям выполнять свою работу существует мало шансов решить конфликт на Донбассе.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что 29 июля в селе Луговое Донецкой области двое вооруженных сепаратистов остановили патруль СММ ОБСЕ. Сепаратисты перегородили дорогу наблюдателям и приказали покинуть территорию, отметили в ОБСЕ.