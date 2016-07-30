Перерезать горло и расстрелять: в ОБСЕ рассказали о новых угрозах боевиков

Об этом говорится в сообщении миссии от 29 июля.

Согласно отчету, наблюдатели заметили свежие следы от БМП, ведущие на юг от подконтрольного боевикам Лукового Донецкой области. Когда в 13:47 СММ ехала по этим следам, дорогу наблюдателям перегородил камуфляжный джип и двое вооруженных боевиков "ДНР". Они навели оружие на представителей ОБСЕ и приказали им покинуть этот район, что и было сделано.

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Но через несколько минут, в 13:49, когда наблюдатели уже уезжали, с боковой дороги на большой скорости вылетел второй камуфлированный джип, чуть не врезался в машину ОБСЕ и преградил ей движение вперед. В то же время боевики на первом джипе заблокировали путь назад.

Трое вооруженных террористов "ДНР" вышли из машины и направили оружие на автомобиль ОБСЕ. При этом они агрессивно требовали от водителя, чтобы тот открыл двери. Потом один из боевиков жестом "перерезал" наблюдателям горло, сфотографировал их самих и машины.

Позже, около 14:00, наблюдателей отпустили и они смогли вернуться в Мариуполь.

Добавим, ранее наблюдатели ОБСЕ уже несколько раз сообщали об угрозах со стороны боевиков, а также обстреле их автомобилей.