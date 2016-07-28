За сутки в зоне АТО погиб один военный, еще один ранен

Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки вследствие боевых действий один военнослужащий погиб, еще один получил ранение", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО вследствие боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, трое получили ранения.