За сутки в зоне АТО погиб один военный, еще один ранен
12:49, 28 июля 2016Война
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За сутки в зоне проведения антитеррористической операции вследствие боевых действий один украинский военнослужащий погиб и один получил ранение.
Один военнослужащий погиб / Фото УНИАН
Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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"За минувшие сутки вследствие боевых действий один военнослужащий погиб, еще один получил ранение", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО вследствие боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, трое получили ранения.
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