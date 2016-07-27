За сутки в зоне АТО ни один военный не погиб, трое ранены

Об этом на брифинге сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших украинских военнослужащих нет, трое получили ранения", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, но пятеро получили ранения.