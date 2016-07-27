За сутки в зоне АТО ни один военный не погиб, трое ранены

12:55, 27 июля 2016
Война
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За сутки в зоне проведения антитеррористической операции вследствие боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, трое получили ранения.

Фото УНИАН

Об этом на брифинге сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших украинских военнослужащих нет, трое получили ранения", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, но пятеро получили ранения.

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