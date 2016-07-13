Захват в плен российских диверсантов под Троицким: старшему лейтенанту "светит" до 15 лет тюрьмы

Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская, передает "Украинская правда".

"По Седикову начато уголовное производство по статье 258-3, части 1 Уголовного кодекса", - сказала она.

Статья предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет за создание террористической группы, управление группой, а также содействие деятельности террористической группы.

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Как сообщал УНИАН, во время боевого столкновения с боевиками под Троицким бойцы АТО взяли в плен российских наемников. Украинские военные рассказали, что медики 2-го батальона оказали раненым сторонникам "ЛНР" первую медицинскую помощь. Двое из них находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Один от полученных ранений скончался.

В опубликованном ранее видео СБУ гражданин РФ, которого задержали под Троицким Донецкой области 11 июля, сообщил, что служит на территории Украины с марта 2016 года в составе так называемой «Славянской бригады» - 7 бригады, 6 роты, командиром 1 взвода.



