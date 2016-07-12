"Приехал из России, чтобы воевать за "ЛНР/ДНР": СБУ показала новое видео признания плененного наемника РФ

Он признается, что приехал на территорию Украины, чтобы воевать.

Российский диверсант рассказал, что приехал на Донбасс на машине с неким другом Марченко Дмитрием. "Приехал с другом из России для того, чтобы участвовать в боевых действиях в "ЛНР/ДНР", - говорит он.

Он утверждает, что на территории Восточной Украины есть российские офицеры, которые "не то, чтобы обучают, они советники".

Читайте также"Остальные должны были подойти позже": бойцы АТО рассказали о захвате в плен российских диверсантов (видео)

Отвечая на вопрос о моральном состоянии боевиков, наемник сообщил, что воевать никто не хочет, все хотят, чтобы эта война закончилась.

Также он добавил: "Бросайте эту войну".

Кроме того, раненый российский наемник просит родных приехать к нему, СБУ гарантирует семье безопасность.

Как сообщал УНИАН, во время боевого столкновения с боевиками под Троицким бойцы АТО взяли в плен российских наемников. Украинские военные рассказали, что медики 2-го батальона оказали раненым сторонникам "ЛНР" первую медицинскую помощь. Двое из них находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Один от полученных ранений скончался.

В опубликованном ранее видео СБУ гражданин РФ, которого задержали под Троицким Донецкой области 11 июля, сообщил, что служит на территории Украины с марта 2016 года в составе так называемой «Славянской бригады» — 7 бригады, 6 роты, командиром 1 взвода.