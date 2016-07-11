"Я благодарен бойцам ВСУ, что сохранили мне жизнь": СБУ показала видео признания плененного российского офицера

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

«Во время боевого столкновения в ночь с 10 на 11 июля были задержаны двое боевиков, третий от полученных ранений погиб. Один из них оказался командиром взвода незаконных вооруженных формирований, гражданином РФ, уроженцем Северодвинска Архангельской области. Погибший боевик также был россиянином, родом из Омска», - говорится в сообщении.

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Сотрудники спецслужбы изъяли документы наемников и их личное оружие. Судить российского боевика будут по украинскому законодательству.

В СБУ добавляют, что сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 258 (создание или участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Ранее штаб сообщал, что во время боевого столкновения с боевиками под Троицким бойцы АТО взяли в плен российских наемников.