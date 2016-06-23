Военная прокуратура сообщила о подозрении главарю террористов "Гиви"

Об этом сообщает управление связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

Как отмечается, главарю боевиков «Гиви» инкриминируется совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.258-3 (создание террористической организации, руководство такой группой и участие в ней); ч.2 ст.28, ч.2 ст.437 (соучастие в ведении агрессивной войны); ч.2 ст.28, ч.1 ст.438 (соучастие в нарушении законов и обычаев войны, а именно жестокое обращение с военнопленными); ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.

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«Толстых инкриминируется то, что он в период с мая 2014 года по январь 2015 года, находясь в г. Словянск, г. Іловайск и г. Донецк, будучи главарем незаконного вооруженного формирования «Сомали», выполняя отведенную ему роль в ведении агрессивной войны против Украины, организовывал и лично совершил вооруженные нападения на представителей сил АТО, а также жестокое обращение и пытки в отношении пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины», - сказано в сообщении.

Учитывая, что подозреваемый скрывается на неподконтрольной территории Донецкой области, в ближайшее время планируется обратиться в суд для получения разрешения на проведение в отношении него специального досудебного расследования.

Санкции инкриминируемых Толстых преступлений предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.