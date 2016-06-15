Украина предложила провести спецдень для посещения заложников ОРДО/ОРЛО их родственниками

Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарка Олифер после заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

"Украина инициировала проведение на неподконтрольной Киеву части Донбасса специального дня, когда бы матери и жены смогли проведать своих родных, которые находятся в заложниках на территории ОРДЛО. Такое посещение может произойти под эгидой Международного комитета Красного Креста", - написала она.

Олифер также отметила, что "вопрос освобождения незаконно удерживаемых лиц – наиболее чувствителен и сложен".

"Но мы продолжаем эту работу и настаиваем на том, чтобы люди смогли вернуться домой, к своим близкими", - отметила она.

Читайте такжеМедведчук: Украина хочет вернуть 113 человек, боевики – 602

Как сообщал УНИАН, ранее представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что Киев готов разрешить посещение боевиков, которые содержатся в Украине за совершение преступлений, их родственниками.