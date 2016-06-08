В заложниках боевиков находятся 112 украинцев, еще 10 удерживаются на территории РФ – Тандит

Об этом в эфире "5 канала" заявил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит.

"На сегодняшний день незаконно содержатся в Донецке и Луганске, по данным службы безопасности, 112 наших заложников - это и мужчины, и женщины, это те, кто с оружием в руках пошел защищать целостность территории Украины и просто гражданские лица. Кроме того, уже 10 незаконно содержатся на территории Российской Федерации", - отметил он.

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По словам советника главы СБУ, Украина готова передать задержанных на подконтрольной территории Киеву боевиков в обмен на освобождение находящихся в заложниках украинских граждан.

"Если говорить о тех, кого задержали, так называемых "боевиков", которые с оружием в руках со стороны неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, совершали преступления против наших защитников на линии соприкосновения, мы обычно будем действовать исключительно в рамках закона. Если будет такая возможность передать их туда для того, чтобы освободить наших заложников, мы будем это делать", - подчеркнул Тандит.

Ранее УНИАН сообщал, что по словам заместителя председателя Верховной Рады Ирины Геращенко, в плену у поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе остается 113 граждан Украины.