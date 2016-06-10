Боевики накрыли украинские позиции под Новотроицким из тяжелых минометов и артиллерии

Интенсивность обстрелов возросла со второй половины дня, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На Луганском направлении по позициям сил АТО вблизи Станицы Луганской, Богуславского и Степного противник вел огонь из гранатометов различных систем.

На Донецком направлении российские наемники обстреливали опорные пункты вблизи Зайцево, Майорска, Луганского, Верхньоторецкого и Новоселовки Второй из всех видов стрелкового вооружения и гранатометов, а возле Невельского, Авдеевки, Троицкого также из минометов.

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На Мариупольском направлении боевики открывали огонь по опорным пунктам вблизи Красногоровки, Марьинки, Тарамчука, Павлополя и Широкино из стрелкового оружия, пулеметов, гранатометов и минометов, а украинские позиции в районе Новотроицкого дважды попали под обстрел тяжелых минометов и артиллерии калибра 152 мм.

Украинские защитники в отдельных случаях открывали ответный огонь.