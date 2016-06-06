Боевики не выпускают жителей одного из оккупированных сел на Донбассе - ОБСЕ

Об этом сообщили в пресс-службе миссии ОБСЕ, передает ЛІГА.net.

"В селе Новоалександровка, которое находится в 60 км к западу от Луганска, СММ пообщалась с несколькими жителями, которые пожаловались на невозможность свободно въезжать и выезжать из села. В основном их заботит ограниченная доступность продуктов питания и медицинских средств", - отметили в пресс-службе.

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Отмечается, что речь идет о выезде в сторону Марьевки в северо-восточном направлении от Новоалександровки.

Террористы на блокпосту, который расположен вблизи подконтрольного Марьевки сказали наблюдателям, что по решению так называемого командира въезд в Новоалександровку, а также выезд из нее были ограничены из соображений якобы безопасности.

Больше они не предоставили никаких пояснений.

"СММ продолжала осуществлять мониторинг наличия мин и неразорвавшихся снарядов вдоль линии соприкосновения и видела растяжку на западной стороне дороги в 1,5 км к северу Новоалександровки", - говорится в отчете миссии.

Ранее УНИАН сообщал, что в Донецкой области главари террористов не пустили наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районы, где обустроены опорные пункты так называемой "7-й отдельной мотострелковой бригады".