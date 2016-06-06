Под Горловкой произошел бой украинских военных с ДРГ боевиков

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

Всего 35 раз боевики открывали огонь 19 - на Мариупольском, 13 - на Донецком и 3 - на Луганском направлениях.

Отмечается, что на Луганском направлении под вражеским огнем оказались защитники Станицы Луганской, где велся обстрел из БМП, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов, а возле Новозвановки, кроме того, боевики использовали зенитную установку ЗУ-23-2.

Непростая ситуация на Донецком направлении сложилась вблизи Авдеевки, Опытного, Песков, шахты Бутовка, Майорска, Мироновского и Луганского, где российские наемники кроме стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов до обстрелов укрепления ВС Украины боевики подключились минометы различных систем, а возле Яснобродовки выпустили 40 снарядов из САУ.

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"Около 21.30 ДРГ противника в составе до 10 человек совершила попытку пройти вдоль железнодорожного пути близ станции Майорск (возле Горловки - Ред.), где наткнулась на наблюдательный пост. Наши бойцы открыли огонь на поражение. Под прикрытием 120-мм миномета диверсанты отошли назад", - говорится в сообщении штаба.

На Мариупольском направлении под минометным огнем противника оказались подразделения неподалеку Павлополя и трижды в течение суток вблизи Красногоровки. Из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем боевики обстреляли позиции в районе Марьинки, Красногоровки, Новотроицкого, Широкино и Лебединского.

В отдельных случаях наши военнослужащие открывали ответный огонь.