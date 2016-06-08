Штаб АТО: за сутки боевики 36 раз обстреляли украинские позиции

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 6:00 8 июня.

На протяжении минувших суток боевики 36 раз использовали оружие против украинских защитников.

На Донецком направлении пророссийские бандформирования 17 раз обстреливали наши позиции. Вблизи Авдеевки и шахты Бутовка противник использовал стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем, минометы калибра 82 мм, а также запрещенные Минскими договоренностями 120-мм минометы. Около 21.00 из 122 мм САУ наемники выпустили 8 снарядов.

Читайте такжеЗадержанный на Донбассе пулеметчик "ДНР" заявил об убийстве более 20 украинских воинов под Иловайском (видео)

Дважды по позициям рядом Майорская и Зайцевого враг открывал огонь из минометов калибров 82 и 120 мм, а вблизи Луганского из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

На Мариупольском направлении боевики осуществили 18 обстрелов позиций ВС Украины. Трижды под вражеским огнем оказались опорные пункты украинских подразделений возле Новотроицкого и Водяного, где по ним наемники били из крупнокалиберных пулеметов и 82 мм минометов. Рядом Лебединского, а впоследствии и Новотроицкого враг использовал и тяжелые 120 мм минометы.

По нашим укреплениям неподалеку Павлополя, Широкиного и Гнутового российские боевики вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов, а в районе Марьинки из БМП.

На Луганщине было относительно спокойно, зафиксировано неприцельные обстрелы в районе Степного.