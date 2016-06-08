Боевики вчера обстреляли Авдеевку, ранен местный житель
04:02, 08 июня 2016Война
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Боевики 7 июня обстреляли Авдеевку Донецкой области, в результате чего местный житель получил осколочные ранения.
facebook.com/GeneralStaff.ua
Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
"Артобстрел жилого сектора начался около 15.00. Один из снарядов разорвался в частном дворе, в результате чего 58-летний хозяин получил многочисленные осколочные ранения", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что мужчину госпитализировали с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями шеи, туловища и ноги.
Информация о других пострадавших и разрушениях уточняется.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 258 "Террористический акт" УК Украины.
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