Боевики вчера обстреляли Авдеевку, ранен местный житель

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"Артобстрел жилого сектора начался около 15.00. Один из снарядов разорвался в частном дворе, в результате чего 58-летний хозяин получил многочисленные осколочные ранения", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что мужчину госпитализировали с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями шеи, туловища и ноги.

Информация о других пострадавших и разрушениях уточняется.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 258 "Террористический акт" УК Украины.