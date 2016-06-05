В АП рассказали о раненых за прошедшие сутки украинских военных
12:53, 05 июня 2016Война
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На протяжении минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции погибших среди украинских военных нет, но семеро получили ранения.
За прошедшие сутки ранены семь военных / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, но семеро бойцов получили ранения", - сказал Лысенко.
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