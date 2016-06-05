В АП рассказали о раненых за прошедшие сутки украинских военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, но семеро бойцов получили ранения", - сказал Лысенко.

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