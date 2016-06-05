Боевики минометным огнем "накрыли" мирную Николаевку - штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Обстрел был осуществлен с территории временно оккупированного Докучаевска.

"4 июня 2016 российско-террористическими формированиями в период с 22.10 до 23.00 с территории временно оккупированного Докучаевска был открыт огонь из 120 мм минометов, запрещенных минскими договоренностями, по н.п. Николаевка", - говорится в сообщении.

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Всего всего боевики выпустили 7 мин, последствия обстрела уточняются.