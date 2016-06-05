Боевики минометным огнем "накрыли" мирную Николаевку - штаб
04:15, 05 июня 2016Война
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В субботу вечером боевики обстреляли из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм мирный н.п. Николаевка.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Обстрел был осуществлен с территории временно оккупированного Докучаевска.
"4 июня 2016 российско-террористическими формированиями в период с 22.10 до 23.00 с территории временно оккупированного Докучаевска был открыт огонь из 120 мм минометов, запрещенных минскими договоренностями, по н.п. Николаевка", - говорится в сообщении.
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Всего всего боевики выпустили 7 мин, последствия обстрела уточняются.
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