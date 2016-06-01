В контактной группе в Минске договорились сотрудничать с ЮНИСЕФ по помощи детям на Донбассе - Сайдик
Участники контактной группы договорились сотрудничать с экспертами Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) по помощи детям на Донбассе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик по итогам сегодняшнего заседания в Минске.
"Важной темой снова была судьба детей и подростков, как я уже говорил в прошлый раз, отлученных от своих родителей, а также детей-сирот, которые страдают от последствий конфликта. Все участники договорились о тесном взаимодействии с экспертами по этому вопросу с ЮНИСЕФ", - сказал Сайдик.
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В этой связи он сказал, что стороны обсуждали именно необходимость принимать решения относительно судьбы детей на Донбассе.
Как сообщал УНИАН, 18 мая во время предыдущей встречи в Минске Сайдик заявил, что стороны договорились поддержать усилия на улучшение условий жизни детей-сирот на Донбассе.