Сайдик: нужно обеспечить неограниченный доступ наблюдателей миссии ОБСЕ во все районы Донбасса
Специальный представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик отметил необходимость обеспечения неограниченного доступа наблюдателям миссии ОБСЕ во все районы Донбасса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил по итогам сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.
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Спецпредставитель ОБСЕ выразил необходимость обеспечения безопасного перемещения для наблюдателей Специальной мониторинговой миссии по территории всей Украины, и особенно на Донбассе, чтобы миссия могла выполнять задачи в соответствии со своим мандатом.
"Подчеркиваю свое понимание того, что любое ограничение свободы перемещения Специальной мониторинговой миссии представляет собой нарушение мандата СММ и Комплекса мер (по выполнению Минских соглашений). Подтверждаю свое убеждение по обеспечению немедленного и неограниченного доступа СММ ко всей территории Донецкой и Луганской областей", - сказал Сайдик.
Таким образом, он прокомментировал факты недавних нарушений работы миссии ОБСЕ на Донбассе.
Он призвал привлечь всех виновных к ответственности, которые имеют отношение к нарушениям работы миссии ОБСЕ.
Также Сайдик выразил обеспокоенность относительно фактов нарушения режима прекращения огня, которые привели к гибели военных и гражданских лиц.
Как сообщал УНИАН, действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал привлечь к ответственности лиц, что сбили беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и стреляли в направлении наблюдателей.