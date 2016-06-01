Сайдик: нужно обеспечить неограниченный доступ наблюдателей миссии ОБСЕ во все районы Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил по итогам сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

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Спецпредставитель ОБСЕ выразил необходимость обеспечения безопасного перемещения для наблюдателей Специальной мониторинговой миссии по территории всей Украины, и особенно на Донбассе, чтобы миссия могла выполнять задачи в соответствии со своим мандатом.

"Подчеркиваю свое понимание того, что любое ограничение свободы перемещения Специальной мониторинговой миссии представляет собой нарушение мандата СММ и Комплекса мер (по выполнению Минских соглашений). Подтверждаю свое убеждение по обеспечению немедленного и неограниченного доступа СММ ко всей территории Донецкой и Луганской областей", - сказал Сайдик.

Таким образом, он прокомментировал факты недавних нарушений работы миссии ОБСЕ на Донбассе.

Он призвал привлечь всех виновных к ответственности, которые имеют отношение к нарушениям работы миссии ОБСЕ.

Также Сайдик выразил обеспокоенность относительно фактов нарушения режима прекращения огня, которые привели к гибели военных и гражданских лиц.

Как сообщал УНИАН, действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал привлечь к ответственности лиц, что сбили беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и стреляли в направлении наблюдателей.