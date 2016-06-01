За сутки на Донбассе один украинский военный погиб, еще трое ранены

Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военный погиб, еще трое получили ранения. Эти потери украинские войска понесли в Зайцево и Авдеевке в результате вражеских обстрелов", - заявил Лысенко.

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В то же время он подчеркнул, что "потери врага за минувшие сутки - это один погибший и восемь раненых". Наибольшие потери понесли боевики так называемого 11-го отдельного мотострелкового полка, который базируется в Макеевке, и 9-й отдельного штурмового мотострелкового полка из Новоазовска.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.