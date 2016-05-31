За сутки на Донбассе один военный погиб, еще двое получили ранения

Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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"За минувшие сутки вследствие боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения", - подчеркнул Александр Мотузяник.

Он сказал, что потери украинские силы понесли на Донецком направлении.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО в результате боевых действий погибли трое украинских военных, еще восемь ранены.