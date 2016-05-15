В Станице Луганской пограничники задержали боевика

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, житель Луганска, на которого сработала база данных правоохранительных органов, направлялся на выход к неконтролируемой территории.

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О задержании правонарушителя пограничники направили сообщение в Станично-Луганский отдел полиции.