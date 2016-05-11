Украинские пограничники нашли похищенные в Италии 17 картин старинных мастеров

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

«Эти картины – звезды коллекции музея Вероны. Сегодня эта блестящая операция напоминает миру о том, как эффективно Украина вводит борьбу с контрабандой, включая контрабанду произведений искусства, а также борьбу с коррупцией», - цитирует Петра Порошенко его пресс-служба.

Президент отметил, что общая стоимость этой коллекции по документам, которые были предоставлены пограничной службой и военной прокуратурой, на сегодняшний день превышает 16 миллионов евро.

«Безусловно, такими эффективными действиями мы не только сохранили мировую ценность этих полотен, но и подтвердили на должном уровне престиж Украины», - подчеркнул президент и обратился к руководству этих ведомств с просьбой предоставить предложения по награждению лиц, задействованных в осуществлении данной операции.

Глава государства также поблагодарил за то, что все привлеченные сотрудники придерживались режима секретности и не допустили утечки информации, что позволило не допустить изменения маршрута перевозки этих произведений искусства.

Кроме того, президент поручил заместителю главы Администрации президента Константину Елисееву связаться с итальянскими партнерами и пригласить экспертов для подтверждения подлинности полотен и согласования формальностей, связанных с их передачей.

В свою очередь председатель Госпогранслужбы Виктор Назаренко доложил о завершении активной фазы специальной операции по изъятию на украинской границе коллекции драгоценных картин. Операция проводилась во исполнение поручения и плана, который был утвержден президентом. К проведению операции был привлечен ограниченный круг лиц.

По его словам, 6 мая 2016 года совместной следственно-оперативной группой в Одесской области за 1,5 километра от государственной границы при подготовке к переправе на территорию Молдовы было задержано 17 картин, которые имеют большую историческую и художественную ценность. Операция проведена в кратчайший срок. 7 мая была проведена художественная экспертиза и было установлено, что эти картины являются оригиналами.

Со своей стороны директор Департамента оперативно-розыскной деятельности ГПСУ Петр Цигикал сообщил, что операция, которую проводили правоохранители Италии, имела название «Близнецы», поскольку в краже этих произведений были задействованы братья, один из которых был охранником в музее. Преступники сымитировали нападение на охрану и совершили кражу. Они выполняли заказ, который получили из одного из регионов России, вероятно, от одного из частных коллекционеров из Чечни.

Напомним, 19 ноября 2015 года из музея Кастельвеккио в городе Верона было похищено 17 ценнейших картин старых мастеров – Рубенса, Тинторетто, Пизанелло, Карото и Мантеньи.

В конце апреля в СМИ появилась информация, что похитителей этих картин, а также сами картины правоохранители ищут в Одессе. В совершении преступления подозреваются граждане Молдовы.