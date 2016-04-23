Российские самолеты проводили разведку мест расположения ВСУ в четырех областях

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным разведки, "22 апреля с.г. наблюдались пролеты самолетов-разведчиков Ил-20М, Су-24МР и противолодочного самолета Ил-38Н в воздушном пространстве Черного моря (вдоль южного побережья Украины), Крымского полуострова, Азовского моря и Краснодарского края".

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"С помощью оборудования, установленного на самолетах, осуществлялась разведка объектов и мест расположения Вооруженных Сил Украины в Одесской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях", - отмечается в сообщении.