Военные сбили беспилотник в районе складов ВСУ - Генштаб
Украинские военные сбили беспилотник, который пролетал в районе складов ВСУ.
Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба.
Отмечается, что дежурный поста одной из воинских частей центрального региона вовремя обнаружил пролет беспилотного летательного аппарата над объектом, который охранял, и доложил об этом факте.
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"Был немедленно введен в действие план усиления охраны и обороны воинской части, в рамках которого военнослужащий противодиверсионного резерва солдат Богдан Лавошник применил штатное оружие по беспилотнику и нейтрализовал его", - говорится в сообщении Генштаба.
#официально В Вооруженных Силах Украины проводятся мероприятия, направленные на усиление живучести и противопожарной безопасности баз, а...Опубликовано Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine24 марта 2016 г.
Напомним, ранее на Донетчине, под поселком Гродовка, российские беспилотники несколько раз сбрасывали зажигательные гранаты на склады ВСУ, но благодаря своевременному реагированию украинских военных последствия разрывов вовремя локализованы.