Военные сбили беспилотник в районе складов ВСУ - Генштаб

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба.

Отмечается, что дежурный поста одной из воинских частей центрального региона вовремя обнаружил пролет беспилотного летательного аппарата над объектом, который охранял, и доложил об этом факте.

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"Был немедленно введен в действие план усиления охраны и обороны воинской части, в рамках которого военнослужащий противодиверсионного резерва солдат Богдан Лавошник применил штатное оружие по беспилотнику и нейтрализовал его", - говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, ранее на Донетчине, под поселком Гродовка, российские беспилотники несколько раз сбрасывали зажигательные гранаты на склады ВСУ, но благодаря своевременному реагированию украинских военных последствия разрывов вовремя локализованы.