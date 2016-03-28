Боевики пытаются создать очередной "котел": на этот раз - в Авдеевской промзоне (видео)

Боевики пытаются перерезать ее, загнать украинских военных в ловушку, в мини-котел, передает ТСН.

Однако отступать из промзоны сейчас просто невозможно, потому что так для боевиков откроется прямой путь до центра Авдеевки.

Отмечается, что Минские соглашения пока остановили Украину на грани авдеевской промзоны. Однако боевикам важно убедить Москву в том, что украинцы пойдут дальше. Тогда, вероятно, Россия, как в Иловайске или под Дебальцево, введет регулярные войска и начнет широкомасштабную войну. Это единственное спасение главарей так называемой "ДНР" от правосудия.

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"То, что они не возьмут, видимо, они уже поняли. И они будут разрушать дома, чтобы мы не имели, где зацепиться", - рассказал боец разведки 58-й бригады "Грек".

Вообще операция в промзоне начиналась очень тихо. "Мы зашли спокойно, без единого выстрела. Заняли оборону и оборудовали все", - рассказал главный сержант разведывательной роты "Лаки".

Первой в промзону вошла разведрота 58-й бригады. Вместе с ней отчаянные из других, пока засекреченных подразделений. "Они не могли понять: как это была территория под ними, и вот вошли украинские Вооруженные силы, и они не могут там свободно гулять", - рассказал "Архангел".

Только за сутки боевики поняли, что упустили промзону. "Поняли, что не могут отбить эту территорию, и, возможно, они немного боятся, что мы пойдем в наступление", - говорит "Старшина".

Взять промзону почти невозможно, но противник не успокаивается. Лишить украинцев мобильности - задание, которое сделало боевиков слишком изобретательными. Из противотанковых мин и танковых снарядов они создают ловушки для военных.