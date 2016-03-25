Подготовка к новым атакам в районе Авдеевки: боевики "стекаются" под Ясиноватую

Российские наемники подтянули до трех тысяч личного состава в Ясиноватую, передает ТСН.

Отмечается, что целью боевиков является авдеевская промзона. Боевая активность под Авдеевкой растет ночью, наемники обстреливают промзону из артиллерии. Вероятнее всего, что боевики готовятся к новым атакам.

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Информация о раненых украинских военных неточная – от 13 до 17 бойцов за два дня боев. Двое солдат тяжело ранены.

Накануне украинские военные захватили два военных грузовика боевиков, которые последние оставили на поле боя.

Ранее УНИАН сообщал, что боевики сосредотачивают все свои усилия возле Авдеевки, наращивая там боевую мощь для того, чтобы можно было как можно быстрее вернуть под контроль участок трассы Горловка-Донецк.