Разведка разоблачила еще одного российского командира на Донбассе (фото)

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

В разведке сообщили, что российский майор - 1979 г.р., уроженец Бурятии.

Отмечается, что до прибытия на временно оккупированные территории Украины для выполнения преступных приказов военно-политического руководства России майор Сукуев проходил службу на должности командира отдельного разведывательного батальона 33 отдельной мотострелковой бригады (г.Майкоп, республика Адыгея) 49 Армии Южного военного округа ВС РФ.

Читайте такжеБоевики усиливают формирования на Мариупольском направлении и возле Стаханова - разведка

Кроме того, в 2014 году майор Сукуев в составе подразделения привлекался к мерам безопасности зимних Олимпийских Игр в г. Сочи.

Ранее разведка сообщала, что на посту "командующего 1 АК (Донецк)" находится кадровый офицер русской армии, генерал-майор Асапов Валерий Григорьевич (фамилия прикрытия – Примаков).

"Установлено, что генерал-майор В.Асапов прибыл с должности командующего 68 армейским корпусом Восточного военного округа ВС РФ", - говорится в сообщении разведки.