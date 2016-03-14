Боевики обстреляли пункт пропуска "Марьинка", повреждены сооружения Госпогранслужбы

Боевики «ДНР» вчера вечером осуществили обстрелы в районе контрольного пункта въезда-выезда «Марьинка» в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

«В воскресенье, 13 марта, с 21:05 до 21:55 незаконные вооруженные формирования так называемой «ДНР» осуществили обстрелы из стрелкового оружия в районе КПВВ «Марьинка»», - говорится в сообщении.

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Подчеркивается, что обстрел боевики вели со стороны н.п. Александровка, который находится на неподконтрольной Украине территории.

«Украинские военные не поддались на провокацию и не открывали ответный огонь», - сообщили в штабе, отметив, что «потерь среди личного состава нет, однако пулями были повреждены сооружения Госпогранслужбы Украины».

Как сообщал УНИАН, в течение минувших суток боевики 44 раза обстреляли украинских военных на Донбассе.