Пункт пропуска "Марьинка" возобновил работу
Контрольный пункт въезда-выезд «Марьинка» на линии разграничения в Донецкой области сегодня возобновил свою работу.
Об сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
«С сегодняшнего дня по решению руководства АТО возобновлена работа контрольного пункта въезда-выезд «Марьинка», - говорится в сообщении.
Кроме того, как напомнили в ГПСУ, с 20 февраля возобновлена работа КПВВ «Зайцево» для уменьшения социальной напряженности на данном направлении.
Читайте такжеВозле Марьинки по неосторожности подорвались несколько военных
Сегодня утром для пересечения линии разграничения в КПВВ «Марьинка» на въезд прибыло 80 автомобилей, а на выезд - 70. Через «Зайцево» направлялось 150 автомобилей на въезд и 50 - на выезд. Перед контрольным пунктом «Новотроицкое» ожидало 60 автомобилей на въезд и 30 на выезд. На КПВВ «Гнутово» очереди отсутствуют.
Как сообщал УНИАН, пункт пропуска «Зайцево» (Майорск) из-за обстрелов боевиков был временно закрыт с 3 февраля, «Марьинка» - с 17 февраля.
Читайте такжеВражеские снайперы активизировались в районах Красногоровки и Марьинки