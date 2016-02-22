Пункт пропуска "Марьинка" возобновил работу

Об сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

«С сегодняшнего дня по решению руководства АТО возобновлена работа контрольного пункта въезда-выезд «Марьинка», - говорится в сообщении.

Кроме того, как напомнили в ГПСУ, с 20 февраля возобновлена работа КПВВ «Зайцево» для уменьшения социальной напряженности на данном направлении.

Читайте такжеВозле Марьинки по неосторожности подорвались несколько военных

Сегодня утром для пересечения линии разграничения в КПВВ «Марьинка» на въезд прибыло 80 автомобилей, а на выезд - 70. Через «Зайцево» направлялось 150 автомобилей на въезд и 50 - на выезд. Перед контрольным пунктом «Новотроицкое» ожидало 60 автомобилей на въезд и 30 на выезд. На КПВВ «Гнутово» очереди отсутствуют.

Как сообщал УНИАН, пункт пропуска «Зайцево» (Майорск) из-за обстрелов боевиков был временно закрыт с 3 февраля, «Марьинка» - с 17 февраля.

Читайте такжеВражеские снайперы активизировались в районах Красногоровки и Марьинки