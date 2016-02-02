"ЛитПолУкрбриг" начала первые совместные учения - Минобороны

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Украины.

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"1 февраля в Люблине начались учения "Brave Band" с участием командования "ЛитПолУкрбриг". Военнослужащие трех стран прорабатывают порядок получения боевого распоряжения и принятия решений на применение батальонов", - сказано в сообщении.

Во время боевой подготовки, которая продлится две недели, около сотни офицеров из Литвы, Польши и Украины приобретут навыки управления воинскими частями трех стран во время миротворческих операций.

Учения "Brave Band" пройдут в три этапа. Участники будут тренироваться выполнять задания в многонациональной среде, оперативно обмениваться информацией между секциями штаба бригады и правильно распределять задания между литовским, польским и украинским батальонами.

"Со времени официального "запуска" бригады "Brave Band" - это первые учения, цель которых - адаптировать военнослужащих трех стран к единой рабочей среде. Это наш первый шаг на пути обретения боевой готовности в составе бригады. "Brave Band" поможет нам повысить боевую выучку и способность работать синхронно, как один механизм. Также эти учения станут экзаменом для штаба "ЛитПолУкрбриг" на его способность реагировать на современные вызовы и угрозы", - отметил заместитель командира бригады полковник Владимир Юданов.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября 2014 года в Варшаве министры обороны Украины, Польши и Литвы подписали договор о создании совместной военной бригады "ЛитПолУкрбриг".

По предварительным договоренностям, общая численность бригады должна составить почти 2,5 тыс. военных, из которых от Украины - 545, Литвы - 650 и Польши - 1250. Место дислокации бригады - польский Люблин.

Бригада создана с целью участия в международных операциях, проводимых на основании мандата Совета безопасности ООН и решений уполномоченных органов Литвы, Польши и Украины.