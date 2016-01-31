Министры обороны стран НАТО планируют отработать оперативную реакцию на гипотетическую военную агрессию с Востока - СМИ

Об этом сегодня пишет немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на источники в альянсе, передает Deutsche Welle.

В частности, министры хотят смоделировать реакцию на атаку против НАТО с Востока.

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"Они будут отрабатывать кризисный менеджмент, - цитирует издание пресс-секретаря НАТО. - Это стандартная процедура для альянса".

"Во время симуляции в условиях дефицита времени министры должны будут решить, как НАТО будет реагировать - в том числе и в плане развертывания наземных сил", - заявил газете представитель Североатлантического альянса.

Как сообщается, министры обороны будут реагировать на гибридный сценарий военных действий, похожий на того, который был реализован во время аннексии украинского Крыма Россией. В то же время Россия в ходе этой симуляции не будет названа агрессором.

Согласно информации, симуляция состоится в конце двухдневного заседания министров обороны стран альянса 11 февраля. Этот шаг был согласован в ответ на желание многих членов НАТО на практике увидеть, какие механизмы будут задействованы на самом высоком политическом уровне в случае военной агрессии. В прошлом году, по данным издания, прошли две подобные тайные симуляции, во время которых отрабатывалась реакция на гипотетические атаки с Востока и Юга.