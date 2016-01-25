"ЛитПолУкрбриг" достигнет операционной готовности в 2017 году - министр обороны Польши

Как сообщает Польское радио, министры обороны Литвы, Польши и Украины Юозас Олекас, Антоний Мацеревич и Степан Полторак приняли участие в церемонии начала функционирования совместной литовско-польско-украинской бригады в Люблине.

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«Отчеты, которые мы получили, свидетельствуют о хорошо проделанной работе, о хорошей сыгранности всех трех батальонов и о высокой вероятности, а возможно, даже уверенности, что эта бригада достигнет операционной готовности в следующем году», - сказал Мацеревич.

Он добавил, что взаимодействие стран в рамках бригады воспринимает как «одну из основных форм нашего военного сотрудничества на восточном фланге НАТО».

Польский министр подчеркнул, что бригаду образуют два члена НАТО - Польши и Литва, а также Украина, которая находится «под давлением российской агрессии».

Мацеревич напомнил, что бригада будет использоваться, в частности, в миротворческих миссиях ООН.

«Но мы тоже понимаем, что бригада является символом и очень четким сигналом для всех, кто хочет подорвать мир в Европе. Поэтому мы тоже придаем большое значение скорейшему достижению операционной готовности, а также действиям, которые осуществляются в рамках нашего сотрудничества», - сказал министр обороны Польши.

Многонациональная бригада создана на основании международного договора, подписанного в сентябре 2014 года. Ее задачей в основном является участие в миротворческих операциях. Кроме того, создание военного формирования должен углубить региональное военное сотрудничество и помочь в реформировании Вооруженных сил в Украине.

Командование бригады находится в Люблине.