На оккупированной части Донбасса от гриппа умерли 300 человек - разведка

Об этом сообщили в Главном управлении разведки при Минобороны Украины.

"Оккупационная власть Донбасса не в состоянии обеспечить местное население необходимой медицинской помощью, что приводит к осложнению санитарно-эпидемиологической ситуации. Установлено, что на временно оккупированной территории Донецкой области от гриппа и ОРВИ уже умерло около 300 человек", - говорится в сообщении разведки.

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Ранее разведка сообщала, что на временно оккупированных территориях Донбасса наблюдается ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации, зафиксированы массовые случаи заболевания боевиков на пневмонию.