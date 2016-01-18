На оккупированном Донбассе боевики умирают от пневмонии и неизвестной инфекции - разведка

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"После ротации подразделений на передовых позициях заболевание выявлено у 70% военнослужащих. В Горловке от пневмонии умерли более 50 человек", - отмечается в сообщении.

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Кроме того, в Донецке среди военнослужащих 1 АК выявлено распространение инфекционного заболевания, тип и происхождение которого врачи определить не могут (в медицинские учреждения обратились более 50 человек).

Проблема обостряется из-за недостатка лечебных средств и квалифицированного медицинского персонала, отметили в разведке.