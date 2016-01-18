На оккупированном Донбассе боевики умирают от пневмонии и неизвестной инфекции - разведка
15:14, 18 января 2016Война
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На временно оккупированных территориях Донбасса наблюдается ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации, зафиксированы массовые случаи заболевания боевиков пневмонией.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
"После ротации подразделений на передовых позициях заболевание выявлено у 70% военнослужащих. В Горловке от пневмонии умерли более 50 человек", - отмечается в сообщении.
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Кроме того, в Донецке среди военнослужащих 1 АК выявлено распространение инфекционного заболевания, тип и происхождение которого врачи определить не могут (в медицинские учреждения обратились более 50 человек).
Проблема обостряется из-за недостатка лечебных средств и квалифицированного медицинского персонала, отметили в разведке.
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