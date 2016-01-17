В штабе АТО заявили о целенаправленной провокации боевиков против Украины

Об этом говорится в комментарии руководителя украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон генерал-лейтенанта Андрея Тарана на странице пресс-центра штаба АТО.

«События последних нескольких дней свидетельствуют о целом ряде спланированных шагов информационной операции пророссийских сепаратистов с целью обвинить ВС Украины в невыполнении Минских договоренностей и их дискредитации. Все они были связаны с намерениями боевиков НВФ использовать рабочую поездку в зону конфликта заместителя главы миссии ОБСЕ Александра Хуга в свою пользу», - отметил Таран.

В этом контексте, он, в частности, сообщил, что обстрелы боевиками НВФ осуществлялись в четко определенное время с таким расчетом, чтобы спровоцировать украинские силы АТО на огонь в ответ, а затем в присутствии представителя ОБСЕ через российскую сторону СЦКК обвинить Украину в нарушении Минских договоренностей.

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Руководитель украинской стороны СЦКК отметил, что, по мнению боевиков, присутствие на Донбассе Хуга, который является одной из ключевых фигур ОБСЕ, отвечающего за мониторинг по урегулированию ситуации на востоке Украины, должно было усилить эффект этих провокаций и, как следствие, скомпрометировать Вооруженные силы Украины, а значит и государство в целом, в глазах мирового сообщества.

Вместе с тем Таран отметил, что военнослужащие ВСУ не поддались на провокации и четко придерживались Минских договоренностей.

Он подчеркнул, что вся ответственность за последствия подобных провокаций лежит на так называемом "руководстве" отдельных районов Донбасса и их покровителей.

Генерал-лейтенант Андрей Таран: «Обстрел снайпером боевиков машины ОБСЕ в Марьинке и ряд других событий в зоне АТО ... Опубликовано Пресс-центр штаба АТО17 января 2016 г.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Хуг 15 января посещал два поселка - Коминтерново и Широкино в Донецкой области.

16 января он открыл новую передовую патрульную базу СММ в Станице Луганской в Луганской области.

В тот же день вблизи Марьинки Донецкой области боевики из снайперского оружия обстреляли машину представителей ОБСЕ. Представители СММ не пострадали, однако автомобиль был поврежден.