Боевики из снайперского оружия обстреляли машину миссии ОБСЕ на Донбассе

Боевики из снайперского оружия обстреляли машину представителей ОБСЕ.

Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции.

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«Сегодня, 16 января, снайпер незаконных вооруженных формирований с неподконтрольной украинскому правительству территории отдельных районов Донецкой области, обстрелял автомобиль патруля миссии ОБСЕ. Представители СММ не пострадали, их жизни уже ничего не угрожает, однако автомобиль поврежден», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «в Марьянке, где уже более полгода нет газа, сегодня ведутся восстановительные работы по ремонту поврежденного газопровода».

Также в пресс-центре уточнили, что представители миссии СММ ОБСЕ были в составе патруля, в который входили офицеры украинской стороны Совместного центра контроля и координации (СЦКК), саперы ГСЧС и военнослужащие гражданско-военного сотрудничества. Главная задача совместного патруля была обеспечить безопасность гражданского персонала, который выполнял ремонтные работы.

«Наблюдателями украинской стороны СЦКК неоднократно отмечалось, что обстрелы со стороны боевиков НВФ осуществляются для того, чтобы затянуть процесс восстановления инфраструктуры на территории, находящеся под контролем украинской власти, в том числе и городе Марьянка и запугать как наблюдателей СММ ОБСЕ, так и ремонтников», - отмечается в сообщении.

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Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что «в нашем составе была создана группа контроля и координации восстановительных работ, которая занимается сугубо вопросами восстановления инфраструктуры Донбасса, но недопустимо чтобы люди работали под обстрелами». «В очередной раз вынуждены констатировать, что российская сторона СЦКК в настоящее время не может обеспечить полное прекращение огня боевиков даже во время проведения восстановительных работ электросетей, водопроводов, газопроводов на определенных в Минске приоритетных участках», - подчеркивает пресс-центр.