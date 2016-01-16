Миссия ОБСЕ открыла патрульную базу в Станице Луганской

Как говорится в сообщении пресс-службы СММ ОБСЕ, эта база стала уже восьмой базой миссии на Донбассе.

База в Станице Луганской расширит присутствие наблюдателей в районах, где происходит большинство инцидентов, что позволит миссии реагировать на них быстрее и эффективнее.

"Как и другие передовые патрульные базы, открытые СММ ранее, база в Станице Луганской поможет нам расширить наши возможности в области мониторинга и отчетности и будет способствовать снижению напряженности на Востоке", - сказал первый заместитель главы миссии Александр Хуг.

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Передовые патрульные базы отличаются от офисов или представительств СММ тем, что они расположены ближе к линии разграничения и вмещают меньшее количество наблюдателей, которые меняются еженедельно.

Ранее СММ уже открывала передовые патрульные базы в таких местах: четыре в районах, контролируемых правительством: в Волновахе, Красноармейске, Светлодарске (Донецкая область) в Новоайдаре (Луганская область); а также в трех районах вне правительственного контроля: в Стаханове (Луганская область), Горловке и Дебальцево (Донецкая область).

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